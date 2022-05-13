多40廈納強檢　半山干德道翠錦園上榜

再多40個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(13日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該40個地方的人士，須於明日至後日(14日至15日)期間進行病毒檢測。

涉及多宗病例的地點如下：

1.何文田衛理徑23號衛理苑A座

2.屯門卓爾居6座

3.柴灣山翠苑翠珮閣

4.東涌映灣園聽濤軒16座

5.屯門兆山苑楗景閣

6.屯門友愛邨愛廉樓

7.青衣盈翠半島6座

8.荃灣芙蓉街3號芙蓉大廈

9.上水天平路50號安盛苑

10.葵涌寧峰苑庭峰閣

11.鴨脷洲海怡半島美華閣22座

12.大角咀君滙港6座

13.大埔天鑽9座

14.慈雲山慈康邨康潤樓

15.牛池灣彩虹邨翠瓊樓

16.筲箕灣興東邨興康樓

17.馬鞍山雅濤居2座

18.將軍澳英明苑明安閣

19.屯門悅湖山莊11座

20.天水圍天頌苑頌碧閣

21.堅尼地城堅彌地城海旁38號堅城中心

22.葵涌葵興邨興福樓

23.荃灣梨木樹邨樂樹樓

24.大埔新峰花園3座

25.旺角帝峯．皇殿6座

26.牛頭角牛頭角下邨貴華樓

27.柴灣杏花邨12座

28.將軍澳廣明苑廣寧閣

29.屯門田景邨田翠樓

30.天水圍天盛苑盛勤閣

31.荃灣荃威花園R座

32.青衣灝景灣6座

33.荃灣海之戀愛炫美5B座

34.荃灣荃景花園12座

35.葵涌大窩口邨富民樓

36.堅尼地城厚和街6-18號滿發大廈

37.西營盤第三街208號毓明閣1座

38.荔枝角美孚新邨第七期萬事達廣場9-11號

39.粉嶺帝庭軒5座

40.半山區干德道39A-39F號翠錦園