今增284確診　包括33宗輸入病例　再揭1宗BA.4個案

第5波新冠肺炎疫情未平，衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日(14日)新增284宗確診，包括33宗輸入個案。無新增院舍爆疫，而現有爆疫院舍中，亦沒有新增個案。再多1名77歲女確診患者昨日(13日)離世。

基因分析方面，當局發現多一宗Omicron BA.4個案，患者為1名60歲女士，於5月9日由美國經瑞士抵港，抵港當天已有喉嚨痛，在機埸確診。累計BA.4個案有3宗。上環星月樓再多11人確診，累計有39名食客，涉及15個家庭，另有2名員工中招，至於紅磡新旺會桌球亦增加6宗個案，累計12人染疫。

輸入個案，有10宗在機場發現，為昨日到港，包括3宗乘CX288、2宗CX495，CX170、TR980、KL819、TK070、EK384均各有一宗；另外22宗在檢疫酒店中發現，均是在第3至6日期間確診。另有一宗是抵港第12天確診個案，涉及一名31歲男子，於5月1日由泰國經新加坡抵港，直至5月12日確診，之前無確診記錄，而檢疫酒店同層無其他記錄，惟他離開酒店後在社區有一些活動，而其CT值只有約17至18，數值較低，疑是本地個案，惟仍要待全基因分析。