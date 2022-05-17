錦田診所5.30開展翻新工程　服務暫遷至元朗賽馬會健康院

新界西醫院聯網發言人今日（17日）宣布，位於石崗錦田路200號地下的錦田診所5月30日起進行內部翻新工程，以改善診所環境及提升服務水平。翻新工程期間的診所服務將暫時遷至元朗青山公路269號地下的元朗賽馬會健康院，有關工程預計於2022年年底完成。

錦田診所現時正暫停服務，以集中人手和資源支援抗疫工作。錦田診所早前已安排所有定期覆診的長期病患者，暫時轉往元朗賽馬會健康院補充藥物及接受合適跟進。至於因偶發疾病而需求診的市民，在錦田診所暫停服務期間可如常透過普通科門診電話預約系統或HA Go內的「預約普通科門診」手機程式功能預約區內其他普通科門診診所的診期，並按診期到所預約的診所就診。醫院管理局會繼續密切留意疫情變化，並按疫情需要調整服務。

新界西醫院聯網已透過不同渠道通知區內居民錦田診所的服務安排，包括在診所張貼海報、懸掛橫額及專函向元朗區議會作交代等。醫管局亦會在普通科門診電話預約系統及HA Go內的「預約普通科門診」手機程式功能加入提示訊息，務求及早讓市民和區內居民知悉相關門診服務安排。