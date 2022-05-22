多48地方納強檢　交易廣場美國會所上榜

再增48個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(22日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該48個地方的人士，須於明日至後日(23日至24日)期間進行病毒檢測。

另外，政府明日將於薄扶林貝沙灣及青衣長亨邨重開流動採樣站，而位於九龍灣麗晶花園的流動採樣站會延長服務日期至本周二。截至今日傍晚6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約97%預約名額。

涉及多宗病例的地點如下：

1.薄扶林貝沙灣南岸6座

2.荃灣沙咀道333至335號德仁樓二期

3.粉嶺榮福中心3座

4.將軍澳景林邨景桃樓

5.深水埗麗安邨麗正樓

6.沙田㘭背灣街23號旭禾苑

7.秀茂坪秀茂坪邨秀樂樓

8.葵涌葵聯邨聯喜樓

9.觀塘安達邨謙達樓

10.長沙灣麗翠苑麗楊閣

11.馬鞍山雅景臺3座

12.九龍城嘉林邊道30號林邊大廈

13.青衣長亨邨亨怡樓

14.東涌藍天海岸5座

15.筲箕灣東威大廈1座

16.牛頭角彩德邨彩信樓

17.東涌逸東邨康逸樓

18.屯門恒福花園7座

19.馬鞍山翠擁華庭6座

20.半山區嘉兆臺1座

21.荃灣荃景花園10座

22.紅磡黃埔花園金柏苑3座

23.馬鞍山迎海．星灣18座

24.旺角海富苑海欣閣

25.大埔大元邨泰德樓

26.鰂魚涌太古城智星閣

27.筲箕灣東濤苑映濤閣

28.西營盤均益大廈2期C座

29.西灣河欣景花園4座

30.筲箕灣東熹苑華熹閣

31.柴灣新翠花園3座

32.堅尼地城嘉輝花園A座

33.北角和富中心9座

34.鰂魚涌太古城興安閣

35.半山區殷樺花園2期

36.牛池灣彩虹邨金華樓

37.旺角富榮花園10座

38.牛頭角觀塘花園大廈玉蓮臺4座

39.大角咀浪澄灣1座

40.葵涌葵盛東邨盛國樓

41.沙田愉田苑愉悅閣

42.九龍灣麗晶花園14座

43.九龍灣麗晶花園16座

44.九龍灣麗晶花園18座

45.九龍灣麗晶花園19座

46.中環交易廣場二期26樓2606至2607室Torq Capital Management

47.中環交易廣場二期49樓美國會所

48.薄扶林貝沙灣道48號貝沙灣灣畔會所CP3層健身室