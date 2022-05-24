被控輪姦14歲醉娃　2男罪成7.13判刑

2名男子被控在3年前輪姦一名年僅14歲的醉酒少女，事後警方在睡床的枕頭套和床褥上，發現相信是屬於2人的精斑。少女處女膜亦有撕裂。他們分別否認一項強姦罪，於本月11日開始在高院受審。案件今天（24日）退庭商議裁決，由4男3女組成的陪審團商議2小時後，裁定2人罪名成立。法官將案押後至7月13日判刑，期間為事主索取創傷報告，2名被告須還押候判。

本案2名被告鄭宏昊及袁昊琛，現年俱為21歲，鄭任職倉務員，袁則是救生員。他們分別被控於2019年4月16日，在天水圍強姦當時14歲的女子X。陪審團最終以5比2裁定鄭罪成，並一致裁定袁罪成。

X在與警方進行的錄影會面中稱，當日她在友人家飲醉酒，然後由鄭揹着返家，男友及袁亦有陪同。抵埗後，她被抬到睡床，期間她的男友落街買飲料，2名被告先後入房爬上床，用陰莖抽插她。辯方在審訊時則帶出另一版本，指當晚X躺在客廳梳化睡着，3男在旁說笑。之後有人拿出手機觀看色情片段，期間有人曾到X的房間自瀆。X對此表示「唔知道、無印象」。辯方又質疑，由X的男友落街買飲料到折返，其實只有7分鐘，根本沒足夠時間發生她所說的輪姦事件。

案件編號：HCCC 183/2021