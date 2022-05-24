安達臣道綜合大樓改動車位設計將延遲落成　議員斥當局搵藉口

安達臣地盤工程討論多時，立法會發展事務委員會今日(24日)開會，再就安達臣道石礦場G2地盤聯用綜合大樓工程展開討論。大部分議員認為未來該區將有約8萬人口進駐，而聯用綜合大樓的設施或未能應付眾多居民，亦沒有濕貨街市，而現時該區的停車位已達上限，違泊問題嚴重，促發展局應再增加停車場的面積。不過，發展局回應由於時間及成本問題，或再考慮在其他規劃增加停車位，但就被部分議員批評為「搵藉口」，要求發展局解釋。

多名議員在會上均要求應增加停車場的面積及泊位，其中議員陳學鋒認為停車場可再善用地底空間，增加停車場泊位，但發展局副秘書長(規劃及地政)丘卓恒回應指，若再改動停車場將會有「時間差」影響聯用綜合大樓的落成時間，同時會令成本增加。陳即氣憤回應，認為當局非有心解決問題而是「搵藉口」，又指出當局並非遇上技術性問題，故應可增加停車場泊位改善區內違泊問題。陳學鋒又質疑，發展局於文件上聲稱可建設兩個籃球場、兩個排球場或8個羽毛球場等，但其實不過是建設兩個籃球場，直斥當局「唔好玩咁多文字遊戲」。

此外，議員盧偉國亦有趁機在會上「追數」，盧指出政府早於2014年已提出建設東九龍綫，若成功建成將會有鐵路「上山」到秀茂坪，然後另有通道接駁至安達臣道，有助當地居民出行，惟政府直到現時仍未「找數」，促當局不能放棄需要繼續研究。丘卓恒則回應指，目前安達臣道區域的居民仍是依賴公共交通服務較多，將會把盧的意見告知運輸及房屋局。