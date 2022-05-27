探訪安排下周二起擴展　醫管局：稍後或延長每次1小時探訪時間

醫院管理局因應第5波疫情緩和，下周二(31日)起將醫院特別探訪服務，擴展至其他有住院服務的急症、專科醫院及兒童及青少年科精神科病房及部門。醫管局高級行政經理梁明今早(27日)在電台節目表示，每名病人每星期可獲安排約1至2次探訪，每次由1位已登記的訪客探訪1小時。

梁表示，新安排主要考慮到病人和家屬都有探病需要，經醫管局專家小組探討後，決定擴展探訪特別安排，指大部分流程與早前在非急症醫院的安排差不多，最重要是視乎病房大小，病床的數目等，決定不同醫院不同病房，在每個時段可以容納多少家屬入內，如情況許可，醫管局都會盡量安排到每周探訪2次。

他又強調，醫院方面會主動致電家屬預約探訪安排，市民不用心急，至於可否延長每次1小時的探訪時間，梁稱有待相關安排實行一段時間之後，再因應實際情況，有需要會作出改善。他提醒所有探訪人士必須符合「疫苗通行證」的相關要求，並持有疫苗接種紀錄。探訪人士須提供48小時內的核酸檢測無染疫結果證明，或探訪前24小時內的快速測試結果。如探訪人士屬於新冠康復人士，在確定檢測確診當天起計14天，再加90日，若能提供相關證明，便可獲豁免新冠病毒檢測要求。