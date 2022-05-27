會展職員餐廳爆疫　均屬麥當勞群組　沙田萬怡酒店疑有傳播

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮(27日)公布，經全基因分析後，證實昨(26日)公布的4宗懷疑個案，均屬Omicron BA.2.12.1，且基因排序跟麥當勞群組一致；至於早前確診的33個月大男嬰的基因排序，也跟該群組一致。

歐表示，昨日公布的4宗社區感染BA.2.12.1個案，其中一家庭3人中招，最早發病63歲女士在灣仔會展做清潔工，5月23日最後上班。5月20至23日，上午7時及中午11點多曾去過職員飯堂，在會展2樓常聚坊用餐；昨天1宗個案，55歲女士都在會展工作，主要在3樓參展工人用膳飯堂做洗碗工，兩人互不認識。

歐表示，昨日另有2宗輸入個案的基因排序一樣，都是染上Omicron BA.2，均在沙田萬怡酒店檢疫，1人是新加坡抵港的33歲男子，於5月9日抵港，已打3針，在酒店2835室檢疫，5月13日經核酸確診，CT值為20；另一人是32歲男，5月9日由瑞典抵港，已打3針，住上述患者隔離房，其同行者亦確診，但因病毒量不足未能進行基因排序。患者同樣於5月9至14日在酒店，當局懷疑有傳播，會視察有關情況。