中大發現淋巴癌發病率亞洲區呈上升趨勢　港男發病率升幅冠全球

淋巴癌是香港常見的癌症之一，主要可分為「霍奇金淋巴癌」及「非霍奇金淋巴癌」，其中前者在年輕人群較為常見。中文大學醫學院與環太平洋大學協會合作，調查霍奇金淋巴癌的全球分布、高危因素和流行病學趨勢。結果顯示，霍奇金淋巴癌在高收入國家或地區的發病率普遍較高，近年，亞洲地區的霍奇金淋巴癌發病率呈明顯的上升趨勢，其中香港男性的發病率上升幅度更是全球之冠(6.23)，其次是中國內地(5.99)及日本(4.54)。女性的發病率上升趨勢更為顯著，其中以厄瓜多爾地區的上升幅度最大(18.7)，其次是科威特(17.8)及南韓(8.08)。

霍奇金淋巴癌的症狀包括頸淋巴無痛腫脹、體重下跌、發燒及夜汗等，此症雖較罕見，卻是年輕人群中最常見的癌症之一。根據醫管局數字，2019年有逾60%霍奇金淋巴癌新症患者年齡為44歲或以下。研究小組從國際資料庫收集數據，以了解霍奇金淋巴癌造成的最新疾病負擔地理分布，以及找出相關高危人群，結果發現霍奇金淋巴癌於各地造成的疾病負擔存在差異，其中以南歐地區的發病率最高，而西亞地區的死亡率則最高。此外，霍奇金淋巴癌疾病負擔與人均國內生產總值、吸煙率、肥胖率及高血壓患病率呈正比，意味以上相關風險因素水平更高的國家，通常有更高的發病率和死亡率。

負責研究的中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院黃俊杰表示，霍奇金淋巴癌的發病率和死亡率存在地區差異，可能與各地檢測診斷能力、環境因素、生活方式及代謝疾病流行率相關，值得關注的是霍奇金淋巴癌發病率雖然在高收入地區更高，但其死亡率在低收入地區反而更高。該學院黃至生教授指，近年霍奇金淋巴癌整體發病率呈現上升趨勢，但值得鼓舞的是其死亡率因應治療變得普及和先進而下跌。