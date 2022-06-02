創科實習計劃反應佳　逾3000大學生參與　97%擬投身相關工作

為鼓勵STEM學生體驗創科工作，「創科實習計劃」自去年起恒常化，創新科技署發言人今日(2日)表示，該計劃在去年度共吸引逾3,000名大學生及1,500多間公司或機構參加，兩者較對上一年度分別有超過80%及接近50%增長。

發言人表示，根據參與大學在學生實習工作完結後進行的調查顯示，去年度98%學生完成實習後，對創科行業有更深入的認識，97%表示將來會考慮投身創科工作。此外，差不多所有參與計劃僱主均滿意實習同學的工作表現，甚至認為超出預期，並有意繼續參與計劃，有部分中小企僱主認為計劃有助他們聘請有STEM知識的實習學生。而參與大學則表示，計劃能鼓勵僱主提供更多與創科相關的實習職位，幫助學生在職場應用STEM知識，亦促進了STEM學生選擇與創科相關的實習工作，有助他們了解創科業界的工作環境和文化。

「創科實習計劃」為修讀STEM課程的大學生提供不少於連續四個星期的實習機會，以及每月10,500港元津貼，最長為每學年3個月。為增添計劃的彈性以涵蓋更多不同行業，實習職位的實際工作只要具備創科元素，均視為與創科相關。今年繼續參加計劃的大學有香港科技大學、香港大學、香港中文大學、香港理工大學、香港城市大學、香港浸會大學及香港教育大學。