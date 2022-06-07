星洲解禁令羨煞港人　何栢良籲聚焦長者　毋須擔心確診數上落

本港過去一周疫情重拾升軌，近日新冠個案由上月日增200至300宗，至昨日(6日)，新確診病例逾500宗，引發市民對新一波疫情的疑慮。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早(7日)在電台節目表示，新加坡的情況與香港相似，當地大部分社交禁令經已取消，入境亦毋須檢疫。若香港想循新加坡的方向部署復常，就毋須太擔心現時個案數字的上落。

何栢良引述，過去一個月新加坡平均日增數千宗個案，但需要入院治療的個案僅約40至80宗，屬醫療系統可應付範圍。當地逾90%長者已完成基本接種，住院及重症患者受到控制，而香港基本接種率亦達到約80%，重症風險不大。惟目前尚有30萬名60歲以上的長者未打疫苗，何憂慮個案會透過家庭傳染予長者，建議港府聚焦提高長者的疫苗接種率，以免相關人群成為新一波疫情的重災區。

至於學校呈報方面，若學生快速測試確診會由學校呈報，惟市民即使快測中招，未必會申報，未必可如實反映社區情況。