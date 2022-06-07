南韓明全面開放港人踴躍赴遊　駐港總領事館提升每日簽證至50個

港人被新冠疫情困港逾兩年，隨着南韓宣布全面通關後，愈來愈多港人急不及待預訂機票及酒店，務求第一時間外遊！與過往不同的是，市民現時必須申請簽證才可赴韓，有市民日前向東網投訴南韓駐香港總領事館安排混亂，不接受即場申請簽證。領事館今日(7日)回覆《東網》指，已因應需要提升每日名額至50個，就相關安排向投訴的港人致歉，呼籲前往韓國旅行的港人必須經過網上預約申請簽證。

南韓將於明日(8日)全面通關，海外人士不論注射疫苗與否均可免隔離入境，惟港人入境必須申請短期訪問簽證規定（C-3），初期每日30個名額，更需要親身到領事館申請，有市民日前到場通宵輪候，惟因沒有預約而白走一趟，有人一度與職員理論，情況混亂。事件經《東網》報道後，領事館網站已張貼最新通知，指示申請簽證人士到指定網站預約。

南韓駐香港總領事館發言人回覆指，因應香港前往韓國的旅客眾多，已將每日簽證名額提升至50個，而自接受申請以來已收到逾650個申請，而且有上升趨勢，會因應申請人數，以及疫情的最新發展情況而調整相關政策，對於有女士投訴領事館安排不周感抱歉，由於6月1日有多達100人在領事館排隊，為免人群聚集及因應防疫措施，領事館檢視情況後，決定改為透過網上預約才可申請簽證，強調領事館必須按程序工作，若當天讓該女士在未有預約情況下申請簽證，或會延誤其他已預約申請者的流程。至於何時恢復港人免簽證到訪韓國，則要視乎兩地疫情發展，以及申請前往韓國的港人數目等多項因素而定。