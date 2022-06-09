港兩萬人患銀屑　頭皮最難醫　新藥16周有改善

對於銀屑病患者而言，除了皮膚無間斷乾躁痕癢、疼痛外，外觀上的影響亦令其尷尬不堪。銀屑病患者飽受皮屑脫落、指甲從指甲床中分離、指甲增厚等痛苦，而頭皮為最常受影響的「難治」身體部位。醫生指新一代生物製劑可有效控制免疫系統自我攻擊，藥效可長達5年，且在治療頭皮及指甲的位置時，第16周可獲明顯改善。

皮膚科專科醫生胡惠福表示，銀屑病是一種慢性免疫系統失調皮膚炎症，免疫系統的自我攻擊，導致體內發炎因子過多，使皮膚細胞過度增生。銀屑病的損傷是粉紅色或紅色，覆蓋着銀白色鱗屑，嚴重程度隨時間而變，此病成因或跟情緒壓力、上呼吸道感染、藥物、季節變化及遺傳有關。銀屑病在港並不罕見，每年有逾500宗新症，估計本港現時逾兩萬名患者。他引述一項逾4,000名成年患者的研究指，在難治區域的銀屑病部位，包括頭皮、面部、手掌、腳底、指甲及生殖器，當中頭皮為最常受影響的身體部位，佔43%。

雖然現時銀屑病可以外用藥物、光療法、口服藥物等作治療，惟受到多種局限，傳統生物製劑的藥效持續約一年多便減退，病情或會再次失控。近年醫學界對銀屑病的發病機制有清晰了解，發現更下游的發炎因子可更有效控制免疫系統自我攻擊。臨床研究指，IL-23新型生物製劑可有效改善銀屑病，研究指90%患者使用相關製劑約5年後，可維持90%的改善。