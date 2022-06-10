11歲女童打針後患心肌炎兼陷昏迷　家屬網上發文冀集氣

網上今日(10日)瘋傅一則消息指，1名11歲女童於3周前接種第2劑由中國復星及德國藥廠合作的復必泰新冠疫苗後，患上心肌炎並陷入昏迷。據了解，女童名為蕭奕彤，花名「包包」，日前因心口痛及肚痛入醫院檢查，家屬其後被告知女童患上心肌炎，而且短時間內病情急速惡化，需要轉送往兒童醫院深切治療部搶救，目前更只能使用人工心肺以維持心肺功能，減輕心臟負荷。

女童的姨姨「地上媽媽」其後於網上社交平台哭訴，指「包包」一開始未意識到病情嚴重，只稱「好似畀啖牛奶濁親，吸咗落個肺(一邊尷尬地笑)，心口好痛，依家去醫院檢查」，其後更戲言「哈哈，我未試過呀嘛，好似拍戲咁，吊住包鹽水㗎」。姨姨表示「包包」是家族的「第一粒孫、萬千寵愛在一身」，形容她「品學兼優、能歌善舞、每年總有幾次站在台上領獎」，已經考獲了第一志願的中學，憧憬著未來的校園生活。不過，現在卻「氣若遊絲，命懸一線」。

因此她懇請網民為「包包」集氣，「歡迎大家用你的方式為她禱告、唸經、回向、傳送光與愛，用一切你所相信的方式為這小女孩祈願，大家的願力都會像光一樣，一點一點的罩著她、保護她，一點一點的指引她回來我們身邊」。她又感慨「但願她有天醒來時，只是如夢一場，那時她會是浴火重生的鳳凰。」