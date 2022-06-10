警搗手機支付軟件騙詐集團拘10骨幹　136受害人損失150萬元

警方昨日(9日)採取行動打擊詐騙集團，拘捕4男6女。警方表示，今年1月至4月，全港共發生481宗電話騙案，較去年同期多157宗，升幅達到48%。在過去數月，警方留意到多宗騙案的犯案手法相同，受騙市民皆是收到騙徒電話，對方聲稱為手機支付軟件公司職員，並訛稱其手機支付軟件需要更新或被黑客入侵，藉此套取受害人手機一次性驗證碼及交易密碼。

騙徒在得到驗證碼後，會操控手機支付帳號於極短時間內轉走全數款項，受害人損失40港元至4萬港元不等。利用該手法犯案的騙案，今年1月下旬至6月上旬，全港共有136宗，損失金額150萬港元。有見及此，警方新界北總區刑事部展開「爭光」行動，成功鎖定涉及該136宗騙案的詐騙集團。

昨日探員在九龍新界多處地點，拘捕集團10名（17至45歲）骨幹成員，報稱無業、學生、廚師及送貨員，他們在案中角色包括冒充手機支付軟件公司職員，打電話給受害人及發送手機短訊，並用手機支付軟件系統轉走款項，以及操作及招攬傀儡戶口收取騙款。由於騙徒能講出受害人的個人資料，因此令其不虞有詐將密碼交予騙徒，而集團為增加效率租用九龍區一個服務性住宅單位作行動中心。其中5名疑犯將被落案起訴串謀詐騙罪，明日(11日)在沙田裁判法院提堂。