涉扮PayMe職員騙驗證碼轉走逾百人存款　5男女串詐罪還押候訊

警方日前打擊詐騙集團及拘捕4男6女，指他們涉致電市民及聲稱自己是PayMe職員，先訛稱受害人PayMe軟件須更新或被黑客入侵，藉此套取手機一次性驗證碼及交易密碼，再操控帳號轉走款項，受害人多達136人，涉款合共約146萬港元。涉案3男2女被落案起訴串謀以欺騙手段取得財產罪，今早(11日)在沙田裁判法院提堂，須還押至8月5日在粉嶺法院再提訊。

5名被告依次為羅刊豫（19歲、無業）、余嘉龍（18歲、無業）、蘇駿傑（17歲、學生）、楊夏威（25歲、送貨員）及錢慧婷（20歲、無業）。5人今天暫毋須答辯，以待警方進一步調查，控方反對各人保釋。羅沒有保釋申請，辯方為其餘4人申請保釋，但遭署理主任裁判官張志偉拒絕。

控罪指，5名被告於2022年1月20日與6月8日期間串謀以欺騙手段，即虛假地自稱為PayMe職員，致電受害人指其PayMe戶口需要更新，誘使受害人提供一次性密碼及交易編碼，取得後從受害人戶口中迅速提款，從而不誠實地取得136名受害人的1,463,891港元，意圖永久地剝奪該136名受害人的上述財產。

案件編號：STCC1174/2022