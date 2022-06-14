不知情下運毒來港判無罪　律政司不服判決求上訴庭釐清原則

3宗分別在2019年及2020年審理的販毒案，高院原訟庭法官均認為不能僅依賴環境證供舉證，裁定案件表面證供不成立，指示陪審團作出無罪裁決。在其中1案中，有陪團員直接向法官問及原因。律政司認為在3案中，原審法官或有出錯，遂要求上訴庭釐清有關法律爭議，包括若控方沒有直接證供起訴，法官應採納甚麼步驟，去裁定表面證供是否成立。上訴庭今天（14日）開庭處理，法官關注到相關情況會否破壞本港法治，或影響公眾對法治的信心，要求律政司及協助法庭的「法庭之友」大律師進一步陳詞，並押後至7月26日再開庭，預留2天處理。

3宗案件中，2宗的主審法官是金貝理，1宗是法官麥偉德。3案共4名被告分別來自洪都拉斯、印尼及美國，他們在原審時均沒有聘請律師代表，但有「法庭之友」協助法庭。4人在被判無罪後已經離港，他們均攜帶毒品來港，在香港國際機場被截獲，因而遭落案起訴販毒罪。控方在各案中，均沒有直接證據，指被告對行李內的毒品知情，而是依賴環境證供舉證。2名法官分別在審訊尾聲，包括在控辯雙方完成結案陳詞後，認為證據不足，裁定控罪表面證供不成立，並指示陪審團作出無罪裁決。

上訴庭法官今在庭上透露，其中一宗案件牽涉2名印尼被告，當陪審團獲法官金貝理指示陪審團裁定被告罪名不成立後，有陪審員即問及背後的原因，以及被告會否再次被起訴，明言不希望看到有人帶氯胺酮到港而獲判無罪，形容情況並不尋常。有陪審員續說，這是公開的審訊，若他們向傳媒談案中證據，應該沒有問題，又認為傳媒或會有興趣報道。上訴庭法官直言，為官多年從未聽聞過陪審員和法官會有如此對話，又提出數個問題，要求律政司及法庭之友回應，包括遇上類似情況時，主審法官及律政司應如何處理。

案件編號：CASJ 1-3/2021