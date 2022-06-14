中環槍擊案槍手逍遙法外　警方緝兇不力懸紅「無料到」

中環上周五(10日)凌晨發生駭人聽聞的鬧市槍擊案，槍手至今逍遙法外，警方昨晚(13日)懸紅25萬港元，呼籲市民提供涉案手槍或槍手下落及消息。各界議論紛紛，批評警方緝兇不力，無法迫令黑幫交人，只好懸紅應付，但因金額不大，根本「無料到」，更質疑警方對南亞兵團為禍多時束手無策。

據資深警官透露，自從案發後，警方針對性反黑行動未見有效，只集中巡查娛樂場所，且並非持續性，亦無重點打擊涉案黑幫的經濟來源，連日行動未能收到阻嚇作用。據悉，警方已掌握到涉案黑社會組織及槍手身份，但卻無高調拘捕該黑幫話事人，所以無辦法迫令黑幫交人。

「班南亞人搞咁多違法嘢都唔早啲㩒，咪搞到出槍囉！」警方一直未能解決南亞兵團染指黑幫活動，且愈來愈猖獗。據了解，南亞兵要有槍並不難，4年前太古城鰂魚涌公園發生爭產槍殺案，女槍手是化整為零網購槍械部件來港再組裝犯案，何況南亞人更加有他們的方法及渠道。

7.1前夕是非常敏感的時刻，警方迄今調查毫無進展，只好懸紅追查，冀趕及7.1前人贓並獲。不過，今次懸紅的金額不大，未必能夠吸引有人敢做「二五仔」，根本「無料到」，相信未必有作用，除非懸紅「加碼」，否則要成功令犯案人士定罪才可取全數25萬港元，絕對不吸引。

議員狄志遠指，案件涉及兩個素有積怨的幫派，過往的衝突已持續了一段長時間，但警方仍無法阻止及解決，終引發槍擊案。事實上，槍擊案在港十分罕見及震撼，令公眾極度關注，擔心治安問題，加上近期美國發生多宗槍擊案，更令人關注槍枝的問題。他坦言：「呢單案件用刀用棍都無咁大件事，但一有槍就成個社會都好關心﹗」

他又指，警方仍未緝拿槍手，懸紅就是因知道各界關注案件，欲盡快破案，加強情報搜集。不過，狄志遠指警方除了懸紅，應與專家檢討槍枝流入及改裝是否存在漏洞，加強情報搜集，打擊涉及槍枝的罪案。

警務處處長蕭澤頤今早(14日)岀席北區區議會時指，懸紅追緝槍擊案疑犯，是緝捕犯人的其中一個策略，又指警方暫時未找到相關槍械，會是重點調查方向，又指事件涉及兩個幫派就違法行為有紛爭，預料與7.1活動無關。