確診者若與家人共用睡房洗手間，新規定下須到指定設施隔離。

本港新冠疫情有反彈勢頭，衞生署署長林文健今(14日)表示，為防範疫情及新病毒株的威脅，若確診者與同住家人共用1個睡房或洗手間等，當局會安排患者到指定設施隔離，當局亦會視乎需要重啟社區隔離設施。

林表示，6月份以來確診個案有上升，群組有增加且有擴大，社區另有新變種株，指本港過去7天最高1日的確診數達851宗，較對上一周最高1日的541宗，升幅超過50%。至於重點場所，例如酒吧已有6個群組，共涉350宗個案，最多人的群組感染比率為22%，原因主要是除口罩、空間窄，有時顧客會去不同酒吧，易帶出病毒傳播。至於疫情指標，例如污水監察指標、人均病毒含量、圍封強檢揪出個案的比率都有攀升。

他認為風險來自4方面，包括來自增加的社交活動，若做不足防疫措施及打針，「自然趨勢會向上」；其次是感染群組開始出現新亞系；第3是本港第5波反彈期，有過百萬市民未曾染疫，故有可能中招；第4是部分年齡群組的疫苗接種率不足，例如3至4歲的兒童的第2針只有45%；長者的第3針接種率只有18%。