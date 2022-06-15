1823熱線今年首5個月接390萬來電　較去年同期升逾1倍

不少市民狠批1823無人接聽，當局回應議員的書面質詢指出，受第5波疫情影響，1823於今年2、3月起接獲與疫情有關的來電倍增，高峰期甚至超出系統上限。截至今年5月底，1823在2022年首5個月共接獲390多萬個來電，較去年同期上升逾1倍。同時，1823前線員工染疫、成為密切接觸者而須隔離檢疫或需進行強制檢測的人數不斷飆升，曾於今年2月單日有接近6成的前線員工因上述原因而未能值勤，令1823服務大受影響。

創新科技局局長薛永恒回覆議員陸頌雄的書面質詢指出，在本年3至5月，1823的職員人數為476人，而來電數目為244.2萬個，較去年同期135.1萬高出109.1萬，而去年12月至本年2月則有186.2萬。在過去36個月來電平均等候時間，最長是去年12月至本年2月，需等79秒，本年3月至5月亦要等75秒。至於接收來函的平均處理時間，上述段期間分別是41小時及50小時。

1823由效率促進辦公室(效率辦)管理，為應付極大的服務需求，效率辦曾於本年3月至5月從內部抽調其他崗位的員工，以及向其他政府部門借調人手，以協助1823處理市民的來電。同時，1823亦曾進行多次招聘，以增加人手應付市民的需求，無奈有關人手仍未能完全應付極為龐大的來電量。