保安局曾聘1200名助理管理方艙設施　每月開支3700萬元

第5波疫情期間，在中央政府支援下，6個分別位於青衣、新田、港珠澳大橋香港口岸人工島、粉嶺、洪水橋，及元朗潭尾的社區隔離設施（方艙設施），在3個月內相繼落成及交付，計及竹篙灣社區隔離設即有7個，據保安局回覆立法會議員，7個社區隔離設施的入住率有高有低，個別入住率最高達9成。

基於疫情變化急速，當局需於短時間內招募大量人手管理方艙設施，工作包括運送確診者、巡視設施、管理物資出入補給、派發膳食及日用品、接聽隔離人士查詢熱線電話等，當中聘用了旅遊業人士，以及運動教練和導師為「內務管理助理」，招募工作於3月初開展，合約為期兩個月，屬非公務員合約聘用，月薪為3.1萬港元，在3月的疫情高峰期，當局曾動用約1,200名「內務管理助理」協助管理方艙設施，涉及開支每月超過3,700萬港元。

另外，據民政事務局的資料，政府透過義工團體向參與包裝或派發「防疫服務包」的義工發放義工津貼，以津貼其食物及車馬費開支。義工津貼的金額為每人每日200港元。各區民政事務處正陸續安排發放相關津貼。