淘大工業村火警6周年前夕　恒隆入稟向時昌迷你倉等索償

牛頭角淘大工業村時昌迷你倉於6年前的今天（21日）發生4級大火，令高級消防隊長張耀升和消防隊目許志傑殉職，死因庭經聆訊後裁定2人死於不幸。工業村的大業主恒隆地產，就趕及於事發6周年前夕，於昨天（20日）透過旗下公司入稟高院，分別向時昌迷你倉的老闆時景恆、負責該處冷氣系統的冷氣工程公司、裝修公司及消防設備承辦商等索償，指眾被告違反合約導致該處發生大火令恒隆有損失，因要要求賠償。不過入稟狀並沒有列明具體索償金額。

原告分別是恒隆地產代理有限公司、Monafat Limited及Folabs Limited，並分4張入稟狀控告眾被告。被告包括負責大火現場冷氣系統的德輝冷氣工程有限公司、該處的消防設備承辦商怡華專業工程有限公司、負責該處裝修的泰發工程有限公司及該處的租客時昌物流有限公司、時興投資（中國）有限公司及時昌老闆時景恆。

據原告於入稟狀指，由於上列被告的疏忽，違反法定責任及契約書等，導致2016年6月21日淘大工業村發生火警，原告因此蒙受損失，故要求眾被告作出賠償。另外原告又指作為該工業村租客的時昌物流等3名被告，亦違反了在2015年及2016年與原告訂下的租約及擔保和彌償保證，故要求對方作出賠償。

案件編號：HCA 739-741,743/2022