135出境客當作「假確診」　滯留口岸過夜　檢測商「華昇」認衰

135名出境旅客昨日(21日)下午在港珠澳大橋香港口岸，輪候做檢測入境澳門及內地，豈料全部被驗出確診或「不確定」，其後在場人士不滿檢測結果，滯留在該處與檢測承辦商華昇診斷中心(下稱「華昇」)理論及要求解釋。苦主鄭先生今日(22日)早上再向東網透露，指昨日大批人士在現場等候約6小時仍無獲得一句解釋，更無為受影響人士作任何安排及解決方法。他指，不少涉事的旅客「好多原本一心一意過關離開香港，所以一早已將酒店房退咗，搞到無家可歸」，要在關口過夜，形容事件「不能更荒謬了」！鄭先生又透露，「華昇」今早為所有滯留旅客檢測，結果皆為無確診，但仍未知可否過關。東網繼續就此事向華昇診斷中心查詢，正等候回覆。

東網昨晚約7時向衞生署查詢事件，惟至深夜11時許才獲回覆，指昨日截至傍晚6時，在港珠澳大橋香港口岸共有135名出境旅客檢測確診或「不確定」。根據現行安排，該些人士因而未能離境，惟其他內容則未有提及。

華昇診斷中心承認，昨早實驗室的檢測結果異常，確診和未能確定結果的個案數目，遠高於一般水平。中心即時通知衞生署，並立即調查檢測程序有否出現問題。由於有關旅客未能在過關前取得無病毒檢測結果，他們未能過境並繼續旅程，對此鄭重致歉。該中心正爭取讓實驗室盡快恢復運作。