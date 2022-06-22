本港樓齡50年或以上逾9000幢　學會倡降強拍門檻至66%

香港測量師學會建議降低老舊欠管理樓宇的強制拍賣門檻，學會今(22日)發表就降低「強拍條例」的研究報告，分析2020至2021年被頒布強拍命令的個案，指出不少業主並非反對重建，41宗個案中有28個單純是基於估價而反對，多數業主同意基於物業的樓齡及狀況欠佳而進行重建。他們參考該區同期買賣成交，發現大部分業主能在同區找到相近大小及居住環境更佳的替代單位。另外，研究顯示由土地審裁處裁定的分攤拍賣底價，不一定高於業主向小業主提出的最終收購價，有些個案的差別甚至達20%。

學會指出，本港現時已有約3,000幢樓齡達60年或以上的舊樓，連同50年或以上的舊樓，合共有超過9,000幢，強調若不修改現行強拍機制，10年後老化舊樓將日漸增多，單位若未得妥善維修，隨時爆發衞生及安全等問題。

為此，學會建議政府修例，將「三無大廈」或60年樓齡以上大廈的強拍門檻從現時80%下降至66%，令老舊樓宇能順利地完成強拍，加快舊樓重建，從而更有效地解決社區老化的問題，並可讓更多老齡樓宇業主在沒有減少補償情況下遷往更理想環境。他們又指，政府應考慮不同地段合併計算平均業權的標準，令傳統相連唐樓能按屋宇署當年圖則，統一計算大廈業權。學會強調，建議已平衡小業主利益，提出土地審裁時設，允許以估價作為提出上訴的理由，亦規定業權管有人及自住小業主分別有6個月及3個月的時間，交出其佔用物業的空置佔有權，幫助小業主爭取更多時間與確保有足夠現金流重置物業。他們透露，昨日(21日)已向發展局提交意見，期望下屆政府於任期內完成修例。