大埔高球場下月底結業　業界憂全港場地不足　空窗期生計受挫

享譽「蜻蜓天堂」的沙羅洞具高生態價值，政府去年通過以「非原址換地」方式長遠保育該址，包括將收回一幅高爾夫球練習場用地，「條件」是向發展公司批出大埔船灣已修復堆填區內一幅可用以興建私營高爾夫球場的土地。就該高爾夫球練習場用地將於下月底結束營運，11月初經還原後交還予地政總署，有業界指該場地的員工、高球教練疫下復業不久即面臨失業，生計勢受影響，批評當局無迫切性下收地是「無人性」，更擔憂短期內本地場地不足，難滿足持份者需求。

上述的高爾夫球練習場用地位於大埔船灣汀角路的九鷹高爾夫球會，並將於下月底即將停運，該練習場已有24年歷史，場內設有兩個發球台，共145條球道，另設三桿洞、沙池切球區和推桿區等練習設施，並以收費親民見稱。據政府過往公布，當相關換地程序完成後，由發展公司交還的沙羅洞私人土地及毗鄰的政府土地，預計合共逾50公頃可供政府進行長遠保育計劃。

香港高爾夫大聯盟發言人劉家樂表示，早前第5波疫情下當局勒令體育處所關閉，業內員工、高球教練收入大受影響，直至4月場地重開，收入再重拾正常7至8成水平。不過，當局無情安排九鷹高爾夫球會7月底停業，勢令業界再次受打擊，尤其是場內20多位全職及兼職員工、20位駐場教練，以及逾100名的非駐場教練。劉強調，業界理解場地結業並須交還予政府，但認為時間上無迫切性，形容目前並非合適時機。他解釋，白石練習場因重新招標，今年第三季將暫停3個月。若九鷹高爾夫球會同時結業，本港高球練習場恐出現空窗期，屆時全港只剩下康文署的屯門練習場，就此促請當局能允許大埔練習場能運作至今年底。