《蘋果新聞網》交易惹爭議　買家聲稱無接收陸資

台灣《蘋果日報》停刊逾一年後，《蘋果新聞網》上周宣布找到買家並完成交接，惟新東家新海環球有限公司（下稱新海環球）傳與陸資關係密切，引起爭議。持有新海環球100%股權的17LIVE集團始創人潘杰賢周二（28日）發聲明，稱公司從未接受任何外來投資，自己百分百配合法規。

對台灣民間團體「經濟民主連合」周二召開記者會稱，潘杰賢持有的新海環球資金籌措均來自上海合夥人張鐘予，並與中國大陸黨政軍關係密切。潘杰賢在聲明中表示，作為企業家，對是次交易衍生的政治紛爭感到相當錯愕。他是本着愛台灣的心，將創業賺到的錢再度投入幫助台灣企業，包括當前陷入資金危機的《台蘋》。

潘杰賢指張鐘予是新加坡人，2014年認識時，對方擔任新加坡主權基金淡馬錫旗下創投祥峰投資的投資經理。潘早年創立拍拖（Paktor）公司獲得祥峰等重要投資，張於2016年離開祥峰後曾赴大陸工作數年。去年潘成立龍丞資本，找張作為聘薪（不佔股）合夥人，強調對方並非神秘金主，未投入任何資金，也未參與《蘋果新聞網》交易案。 他又稱，已有過半數員工願意加入新公司。

台媒日前根據經濟部工商登記發現，新海環球登記地址在基隆市祥豐街，資本額僅3萬元新台幣（約8,000港元），今年5月30日曾辦理變更。網上地圖顯示，上址看來像一間雜貨店，當地人稱沒聽過該處有公司。