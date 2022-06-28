粉嶺兩車競速互撼一焚毀　再多3司機被捕　累計4人落網

粉嶺公路前晚(26日)有多輛私家車疑非法賽車，期間有私家車疑切線時失控，「甩尾」狂撞另一車輛，然後車身爆出一團火光，陷入熊熊烈燄，涉事兩車及後人去車空。事後有人疑報假案，謊稱座駕被盜，實被踢爆為肇事司機而被捕。據了解，警方經翻查大量車Cam片段後，發現事發時有4人危險駕駛，除早前已被捕的司機外，警方另拘捕3男，初步調查得知被捕4人是通過Facebook群組認識。

現場為粉嶺公路，該公路有3條行車線，當時第3行車線因道路工程設置了水馬。前晚11時許，有車輛疑非法賽車。從車Cam片段可見，有4輛私家車沿路高速追逐，拍片車輛的時速亦一度高達212公里，但仍難追上對手，其中一車切線爬頭時，懷疑失控「甩尾」，左扭再右擺撞向另一車，連打「白鴿轉」後噴出烈燄。兩車上多名男女狼狽逃生，有人從車內搬出一批雜物，再相繼登上其他私家車絕塵而去。

救援人員接報到達，發現兩車空無一人，約20分鐘後，一名姓楊(39歲)男子致電報案，聲稱其車輛在落馬洲被盜。惟此說法站不住腳，經警方深入調查後，有人終招認是涉事其中一輛車的司機，涉「誤導警務人員」被捕。經追查車Cam片段，警方鎖定其他司機的身份，再拘捕3人。被捕4人俱涉「危險駕駛」，年齡介乎31至40歲，分別報稱貨車司機、售貨員及運輸工人。