5人被控2019年旺角藏武器企圖破壞　准保釋8.23再訊

示威者於2019年10月27日下午，在旺角亞皆老街近染布房街一帶聚集，期間多處有堵路、破壞公眾設施及阻塞通道等行為，多人被捕。時隔逾2年後，警方於本月13日重新拘捕其中5名男女，分別控告他們管有攻擊性武器及管有物品意圖損壞財產等6項控罪。案件今天（28日）下午在九龍城裁判法院首次提堂。被告暫毋須答辯。裁判官莫子聰把案件押後至8月23日再訊，以待5名被告索取法律意見，並批准各被告以2000港元保釋外出，期間不得離港、交出旅遊證件、居於報稱住址及每兩星期到警署報到1次。

2男3女被告分別為女子彭海兒（21歲、學生）、女子馮詩詠（18歲、學生）、男子梁翰堯（24歲、學生）、男子朱啟輪（38歲、無業）及女子陳詠琪（23歲、學生）。彭被控於2019年10月27日，在香港九龍何文田亞皆老街117號至121號外保管或控制1罐黑色噴漆及1罐紅色噴漆，意圖在無合法辯解的情況下使用或導致他人使用或准許他人使用上述物品，以摧毀或損壞屬於另一人的財產。馮被控在同日同地保管或控制1把黑色士巴拿；梁被控於同日同地保管或控制1把士巴拿，1把玻璃膠槍連玻璃膠、1罐黑色噴漆、3管強力膠、1把六角扳手和1把鉗子。梁亦被控於同日同地的公眾地方，無合法權限或合理辯解，而攜有攻擊性武器，即1個能發出雷射光束的裝置。

被告朱啟輪，被控於同日同地的公眾地方，無合法權限或合理辯解，而攜有攻擊性武器，即2個能發出雷射光束的裝置。被告陳詠琪被控於2019年10月27日，在香港九龍何文田亞皆老街113號外保管或控制1罐黑色噴漆及1把六角扳手，意圖在無合法辯解的情況下使用或導致他人使用或准許他人使用上述物品，以摧毀或損壞屬於另一人的財產。

案件編號：KCCC 1546/2022