葵涌道3車串燒貨車司機夾斃　巴士司機涉危駕被捕

葵涌串燒車禍釀1死3傷，密斗貨車司機慘遭夾斃！一輛九巴及2輛貨車，昨晨沿葵涌道往荃灣方向行駛，期間帶頭的巴士疑因故停下，緊隨的中型貨車亦告減速，惟尾隨的密斗貨車，疑因未及收掣及扭軚閃避，猛撼中型貨車車尾，把其推前撞向巴士。密斗司機重創被困，獲救後與中貨司機、巴士車長及1名乘客送院，惜密斗司機傷重不治。有「車Cam」拍下意外一刻，惟確實意外原因及經過有待警方調查。據悉死者為家中經濟之柱，遺下一對年幼子女，他本於昨日與妻子慶生，詎料一家遭逢巨變而天人永隔。

慘死司機彭逢龍(46歲)，與妻子、一對分別11歲及8歲子女，一家四口居於秀茂坪安泰邨。彭任職運輸多年，在現職的公司主要負責駕車運送電器，返朝8晚7。據了解，昨日是彭妻的生日，彭亦預先訂了蛋糕，擬於下班後與妻子及子女吃晚飯慶生，未料彭遭逢橫禍，一家孤寡面對前路頓感徬徨。

事發於昨日(28日)上午11時許，一輛雙層九巴、一輛中型貨車及一輛密斗貨車，沿葵涌道往荃灣方向行駛，當駛至荔景邨對開時，最前的九巴疑因故停下，跟隨的中型貨車亦減慢車速，詎料尾隨而至、由彭駕駛的密斗貨車，懷疑收掣不及下「嘭」一聲撞向中型貨車車尾，致其衝前撼向前方的巴士，造成3車串燒意外。

有「車Cam」拍下意外一刻，顯示密斗貨車從慢線切入，司機發現前方中型貨車在中線收慢停下後，嘗試向左扭軚閃避，惜最後仍撞向前車。由於撞擊力頗大，密斗貨車駕駛室撞扁變形，姓彭司機重創昏迷被困，有途經司機見狀，慌忙協助報警。醫管局派出流動醫療隊到場協助，救援人員接報趕至，先把中型貨車駛前，消防員再撬開車門，繼而爬入駕駛室把將彭救出，他送院時已氣若游絲，經搶救後惜傷重不治。姓梅(72歲)中型貨車司機腳部受傷，姓唐(52歲)九巴車長及一名姓黃(54歲)男乘客同告受傷，3人需由救護車送院治理。巴士司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，現正被扣留調查。新界南總區交通部特別調查隊正跟進案件。