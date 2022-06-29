暖化加劇糧食危機　中大推算2050年全球農作物減產22%

全球暖化令糧食危機加劇。香港中文大學與埃克塞特大學環境持續與應變聯合研究中心，評估地表臭氧污染及氣候變化對全球主要農作物產量的影響，推算到2050年全球農作物產量將減少達22%。南亞地區受影響最嚴重，氣候變化及劇極端天氣將令該地區的稻米生產至本世紀末減少達40%。相關研究結果已刊登於頂尖環境科學期刊《Environmental Research Letters》。

中大地球系統科學課程副教授戴沛權率領的研究團隊，使用由英國氣象局研發的聯合英國地表環境模型模擬未來地表臭氧、二氧化碳濃度和氣候變化對全球農作物產量的影響。團隊選擇4種最重要的主糧，包括玉米、大豆、小麥和稻米，並以2010年的氣候環境參數作為基線。結果顯示，氣候變化和高臭氧濃度導致所有農作物的產量預計會在未來數十年持續下跌。當中，大豆產量的跌幅顯著，到2100年中國的大豆產量將減少22%，而美國產量跌幅更達42%。

研究亦指，氣候變化對稻米產量的影響最大。現時南亞是全球主要稻米出產地區，預計到2050年，該地區的稻米產量或將減少10至18%，2100年的跌幅更可能達到40%。近期，印度接連受到熱浪及其他極端天氣打搫，導致小麥失收而要管制其出口，引起全球關注氣候變化帶來的糧食危機問題。但團隊相信隨着農作物科學技術進步，例如開發一些耐熱和耐氧的農作物品種，配合營養補充，長遠仍可改善糧食安全和提供足夠糧食以支撐人口增長。