亞太餐飲結業　工會稱拖欠至少100名僱員工資

飲食集團亞太餐飲(控股)有限公司旗下多間食肆突然結業，飲食業職工總會今日(7月1日)表示，亞太餐飲旗下突然倒閉的食肆包括麻辣娘子、mee lemongrass，以及九井壽司等，且拖欠100多名僱員工資、代通知金及強積金多月欠供款等，涉款200多萬港元。暫未知亞太餐飲倒閉原因。

飲食業職工總會權益總幹事招先生表示，亞太餐飲共有12個品牌，暫時有3個品牌，共9間分店倒閉，並指公司拖欠員工6月的薪金、多月強積金供款等。他說，員工於昨晚(6月30日)店舖關門後，約9時才收到主管通知，今日不用上班，當時未有交代原因，至今亦未能聯絡到公司股東等負責人。招補充，亞太餐飲其他品牌部分店舖仍有營業。

招先生稱，已知會勞工處介入跟進事件，明天(2日)早上10時半將於飲食業職工總會康樂部為受影響的員工進行登記申索，以協助受影響員工追討應有的權益。他呼籲僱主現身交代遣散安排，並發放拖欠的補償。勞工處回覆指，關注有關事件，受影響僱員如對其僱傭權益有疑問，可到勞工處勞資關係科各分區辦事處查詢，會為有關僱員提供適切協助。