添7宗院舍個案　另佛教醫院護養病房增4病例

本港新冠肺炎疫情持續，醫院管理局總行政經理(醫療成效及科技管理)關慧敏今日(5日)公布，再增7間院舍出現病例，包括3間安老院舍各涉及1名院友，另外4間殘疾院舍則涉及4名工作人員，相關的緊密接觸者須檢疫。而醫院個案亦多7宗個案。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，安老院舍個案患者包括「銀圖護老中心」1名院友，為昨日(4日)公布的個案，即曾入明愛醫院的個案；環翠護老中心及新生精神康復會大樓宿舍各有1宗。殘疾院舍方面，靈實胡平頤養院1名工作人員染疫，或屬確診家人的密切接觸者，該職員已有一段時間沒有上班；「保良局園林宿舍」、鄰舍輔導會怡菁山莊，以及匡智水泉澳綜合復康中心-泉匯軒各有1名職員確診。

此外，佛教醫院護養病房新增4宗病例，該病房已停收新症及探訪並進行清潔；青山醫院法醫精神科男病房再多1人確診，群組累計5名病人及3名職員染疫；佛教醫院的1宗男翁個案，患者在潛伏期間沒有人曾探望個案，暫未知源頭。而大埔那打素醫院膳食部有1人中招。