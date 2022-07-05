今波疫情錄7童確診亡 最細11個月大 港府研3歲以下打針

第5波疫情期間有1,144名11歲以下兒童因確診而住院。

本港新冠肺炎疫情至今超過兩年，期間起伏不定，醫務衞生局局長盧寵茂今日(5日)發表網誌，強調目前香港必須堅持更精準疫情防控減少社區感染，萬萬不能躺平與病毒共存。他提到，本港第5波疫情期間已有7名11歲以下兒童死於新冠肺炎，最年幼的只有11個月大，又指政府正與疫苗接種專家委員會積極研究，希望在不久將來可以為3歲以下幼童接種新冠疫苗。

盧寵茂在網誌指，根據港大研究人員對第5波疫情期間因感染新冠而住院的1,144名11歲以下兒童所作的分析，感染新冠入院後入住兒童深切治療部及死亡率分別1.8%及0.2%，腦神經併發症包括腦炎風險更高達15%，較季節性流感高兩倍或以上。其他後遺症更包括「兒童多系統發炎綜合症」，及「長新冠」症狀，如中樞系統受損、記憶力變差和失眠等。

面對全球兒童及青少年的感染率不斷上升和來勢洶洶的變異病毒株的威脅，加上本港第5波疫情反彈出現大量社區感染，不少父母都忐忑不安，剛升任爺爺嫲嫲的好友們，為了可以安心探望孫兒牽小手，只能每次自我閉環數天及作多次快速檢測。港府正積極研究將來可以為3歲以下幼童接種，以提供更好的保護。