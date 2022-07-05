傳瑪麗醫院處方內地藥物　醫管局：供應緊張從不同地區採購

香港爆發新冠疫情至今已逾兩年，當中歷經5波疫情，醫療及藥物供應壓力大增。有網民昨日(4日)在社交平台發文反映，指其友人前往瑪麗醫院如常覆診，惟在藥房取藥時，發現處方的藥物與以往大大不同，由止痛藥「Panadol」轉為寫有簡體字、由四川省成都市出產的「对乙酰氨基酚片」，直言對轉藥廠感到憂慮。

涉事網民在Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」發文，其朋友覆診後獲醫院處方內地止痛藥及胃藥，又擔心「以後唔會再開香港Panadol」，並附上今次醫院處方藥物的圖片，包裝上皆為簡體字，盒未有任何英文藥名。東網翻查資料，該款「对乙酰氨基酚片」寫明用於普通感冒或流行性感冒引起的發熱(發燒)，同時也用於緩解輕至中度疼痛如頭痛、關節痛、偏頭痛、牙痛、肌肉痛、神經痛、痛經。

醫管局表示，藥物品質及安全是醫管局採購藥物的首要考慮，局方會按實際情況，包括藥物供應、物流運輸等，從市面上採購合乎衞生署相關註冊和品質規定的藥劑製品，供轄下的公立醫院和診所使用。在特殊情況或當藥物出現未能預計的供應問題時，如因疫情嚴峻導致個別藥物供應緊張，當局或需從不同地區進口採購合約以外的藥物，以確保病人得到適切的藥物治療。但強調局方會在獲得政府有關部門許可後，方會引入有關藥物。

老人科專科醫生佘達明回應東網記者時指，往常均有來自東歐、越南、內地等不同藥廠投標給醫管局，全部均是雜廠藥。醫管局比較質量及價錢後，「邊度平買邊度」，每次大約提供一至兩年的供應量，惟供應一直以來都不穩定。他又指，醫管局推出不同藥物為常態，由於本地的Panadol價格貴，副廠藥或雜廠藥價錢為正廠藥5%至10%，認為不存在訂唔到貨，只是「邊度平揀邊度」。