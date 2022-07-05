未來5年擬開10新項目　市建局指油旺研究太廣　需市場參與

市區重建的步伐勢不可擋。市區重建局今日(5日)表示，未來5年建議開展10個新項目，當中包括油旺研究的部分項目。回顧近年啟動的重建項目，市建局行政總監韋志成笑言「過去嘅工作當然做得好好啦」，但坦言油旺研究的範圍太廣，逾3,000幢舊樓需用超過1萬億港元收購，市建局難以達成，故需要吸引市場加入重建。不過，韋直言重建前的項目是「成也復修、敗也復修」，在尚未重建之前，會以「小區規劃復修」模式等推廣樓宇復修，又特別提及目前「八文樓」的復修亦有法團跟進。

市建局主席周松崗表示，預計市建局有約260億港元現金流，資金缺口約有150億港元，故需審慎理財，但強調局方「不應害怕借錢」，而韋志成亦認同現時已是適合時機去借錢，並指會「盡量借去做多啲項目」。而在未來的5年計劃中，韋稱會加入油旺研究的重建項目，但選擇項目時會「揀啲難做嘅」，較容易有錢賺的項目則會留予市場加入。由於油旺研究仍要一段時間才可推行，故市建局會繼續推廣全港大維修行動，當中市建局選擇了啟德發展區的部分土地，包括打鼓嶺道休憩花園及毗鄰行人路環境，作為「小區規劃復修」模式的試點。

對於日前規劃署文件中提及放寬油旺研究中部分地區的樓宇高度限制，韋認為「放寬並非重點」，而重建後會考慮到實際技術評估及排水系統等，不會「用盡」高度建一整排大廈高牆。至於被質疑九龍城街市易地而置在賈炳達道公園部分土地，韋志成解釋指由於新街市的平面面積較大，而且早前諮詢該區意見亦認為需要在原址附近重建，故選擇賈炳達道公園位置較適合；而九龍城重建項目中有大廈樓齡僅26年，韋則表示若現時樓齡較年輕的大廈不作重建，整個市區重建後，該大廈老化時將失去重建潛力，難以吸引市場重建，而一併重建後亦可重整區內交通等規劃。