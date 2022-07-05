檢測染疫後連續5天外出　男子認違防疫例囚1年

今年2月有人於網上社交平台煽惑他人炸毀社區檢測中心、攻擊中心人員、及鼓吹確診市民四處播毒等。警方在3月8日拘捕3名懷疑涉案人士，其中1名男子明知自己確診，仍外出光顧食肆，因而被控違反防疫規例。他早前承認11項「使其他人蒙受感染的危險」罪，今日（5日）在九龍城裁判法院接受判刑。裁判官梁雅忻指本案案情嚴重，判處即時監禁是恰當做法，最終判被告監禁12個月。

辯方大律師求情指，28歲被告林顯揚的背景報告正面，希望法庭接納該背景報告內容，雖然報告反映被告學業成績一般，但一直以來都沒有紀律問題，有穩定職業，與家人關係和睦。被告因不成熟和幼稚而發生今次事件，且承認一時錯失，守法意識薄弱。被告打算服刑後參與防疫義務工作，貢獻社會。大律師指被告面對共11項都是相同控罪，希望法庭考慮將刑期同期執行。另外，被告在被調查期間自願提供手機密碼等，主動協助警方，顯示他有悔意。此外他沒有刑事案底，還押期間有計劃服刑後回饋社會，冀法庭以3個月為量刑起點。

裁判官判刑指，被告在得悉快測結果陽性後，仍然刻意外出。被告曾解釋是擔心自己不能上班，這不能接受為理由。等候核酸檢測結果須要1至2天，其他市民亦如此，被告等1至2天便說感到不安。裁判官斥被告行為卑劣，因為被告是刻意到該餐廳，並在網上發布，令他人感到擔心和恐慌。被告行為使他人擔心自己會否已被感染，他人的擔心不只在一時三刻，而是長時間。裁判官指今時今日在疫情下，被告的行為不但沒有盡公民責任，而是火上加油。官又指考慮到在網上發布言論，影響廣泛。被告認罪和同意案情是最大的求情和減刑理由，即時判監是恰當的，每項控罪以4.5個月為量刑起點，認罪扣減後，每項控罪判監3個月。裁判官將部分同期執行，將總刑期定於15個月。另外因被告在被查時合作，以及背景良好，可再減刑3個月，因此最終刑期為12個月。

案件編號：KCCC 628/2022