公民科須至少1次內地考察　教育局要求中學月尾前交計劃

取代高中通識科成為必修科的「公民與社會發展科」自去年9月起推行，學生須在3年內最少去內地考察1次。教育局發通告要求中學在本月29日前，填寫及提交「學校計劃及安排統計表」，以提供未來2個學年安排高中生前往內地考察的月份和行程計劃。通告續指，由於修讀公民科的學生人數龐大，需及早與內地多個省市的對接單位聯繫及安排細節，以便待新冠肺炎疫情緩和及兩地恢復通關後，盡快啟動公民科的內地考察團。

試行階段會先提供21條行程讓學校安排學生參加，行程2天至5天不等，目的地包括廣州、深圳、佛山及東莞等，包括參觀博物館、歷史建築及創科企業等。其中一個2天考察團會到廣州的孫中山大元帥府紀念館及黃埔軍校舊址紀念館；另一2天團會到肇慶的德慶學宮，讓學生認識古代科舉制度。至於5天團有2個，包括前往貴州，並會到訪遵義會址，行程亦列明4、5天團需乘搭高鐵，但西九高鐵站仍未重開，通告未列明相關行程及檢疫安排，費用同樣未知但每名學生會獲政府全額資助。