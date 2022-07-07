荃灣200過渡屋單位動土　料2023竣工　何永賢冀助基層盡早上樓

房屋供應不足是本港問題重中之重，近年政府積極推動過渡性房屋。新上任不足1周的房屋局局長何永賢，今日(7日)首次出席有關過渡屋項目的活動。她表示對於政府提及新成立的公營房屋項目行動工作組，期望可以吸納各界意見，帶回工作組討論，惟暫時未能透露詳情。

何今日出席荃灣油麻磡路組合社會房屋計劃的動土儀式，她特別提到早前國家主席習近平指出香港的四大要點之一為解決房屋問題，何希望可以如習近平所言「令香港人房屋可以寬敞一點」，近期「發夢都見到個快字」，希望此過渡屋項目也可以加快完成，甚至早於預期完工，以幫助基層劏房戶盡早上樓。

由香港社區組織協會營運的油麻磡路組合社會房屋計劃，將會興建約200個單位，包括196個1至2人單位、4個家庭及無障礙單位，所有單位均設獨立廚廁，預計5年期的頂目將可協助約700名有急切房屋需要的基層市民，預料可在2023年第2季完成。社區組織協會副主任施麗珊表示，單位會有8成比例為一定要輪候公屋多於或滿3年人士，另有2成比例是特殊情況，可由社工等推薦。將會在下年年頭開始接受申請，市民可通過網上申請，或至中心索取表格，下年年中起可以入伙，而租金方面綜援戶將會根據租金津貼而定。