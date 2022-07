港大城大聯合研究　發現角膜電刺激可減輕抑鬱及改善認知

重度抑鬱症是世上最常見及最嚴重的精神疾病,新冠肺炎疫情更令全球焦慮症和抑鬱症的患病率大幅增加,雖然市面上已有針對抑鬱症的藥物及心理治療,但仍有約25%的患者對治療反應欠佳。香港大學李嘉誠醫學院及香港城市大學展開聯合研究,發現在角膜表面進行電刺激,可減輕動物模型中的抑鬱症狀,並改善其認知功能。

港大醫學院生物醫學學院助理教授林禮偉早在2015年發現,對動物大腦的前額葉皮質進行深腦刺激術,可以改善其記憶功能及緩解抑鬱症狀,因為電擊治療可以刺激海馬體神經細胞的生長。然而,深腦刺激是一種侵入性治療,並需要通過手術將電極植入大腦,手術可能會導致感染和術後併發症等副作用。為尋找治療神經精神疾病的替代方法,林禮偉、城大電機工程學系副教授陳儷行及港大醫學院副院長(發展及基建)陳應城領導的研究小組,發現在角膜表面進行電刺激,可激活老鼠模型的大腦通路,從而產生顯著的抗抑鬱作用及降低血液中壓力賀爾蒙的水平,亦能促進海馬體神經細胞內與生長相關的基因表達。

研究團隊的主要研究員博士生余泳珊及其他團隊成員,亦探索了這種電刺激技術在認知障礙症的療效。阿茲海默症是認知障礙症中最常見的類型,亦是目前沒有根治方法的腦神經退化疾病。研究結果發現,這種非侵入性的電刺激技術大幅改善了阿茲海默症小鼠模型的記憶力,並抑制大腦海馬體中阿茲海默症主要標誌物「β-澱粉樣蛋白」。該項研究結果已於國際科學期刊《Brain Stimulation》及《Annals of the New York Academy of Sciences》發表。