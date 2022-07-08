議員促私營骨灰龕辦事處加快申請流程　署方要加強宣傳

外界屢批規管私營骨灰龕場發牌制度，其審批進度極度緩慢。食物環境衞生署則建議保留轄下私營骨灰安置所事務辦事處2個編外職位，包括1個首長級乙級政務官職位和1個高級首席行政主任職位，為期3年，以實施相關規管制度，年薪開支為490萬港元。有議員今日（8日）在人事編制小組委員會上，促請署方做好宣傳工作，並加快申請流程，最終有關建議獲通過。

議員陳振英關注2個編外職位下，有65個額外支援人員，並分為5組，因此其編制能否合理分配工作，並建議加強宣傳工作，以便向市民解釋選購私營骨灰龕的注意事項。同時，他亦查詢在北部都會區規劃下，當局有否研究有何位置不應設立私營骨灰安置所，另一議員容海恩則關注2個職位如何加快未完成的指定文書申請，在程序上如何達到完善。

當局回應指65名支援人員主要在牌照組及執法組等工作，2組人員亦會負責教育及宣傳等工作，途徑包括規管骨灰安置所的專題網站，有關申請程序的資訊等。此外，當局又指人員已累積一定經驗，例如在處理過往的個案時已有一定心得，有助申請人「唔好走冤枉路」。