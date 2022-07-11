7成受訪港人計劃1年內外遊　惟檢疫要求成主要顧慮

隨着各地旅遊逐漸解封，網上旅遊平台於2022年4月至5月進行「亞太地區旅遊信心調查」，訪問了11,000名亞太地區旅客的意見，以探討各地旅客對於旅遊的觀感的差異。結果發現，7成受訪的香港旅客計劃在一年內再次出遊；染疫問題、受困當地以及需要隔離則是受訪港人主要擔憂事項。

在入境防控措施仍然存在的情況下，過半數香港旅客認為休閒旅遊對他們來說仍然很重要。7成受訪港人表示「只想出外散心」成為最大的旅遊動機。至於宅度假方面，近一半（47%）受訪港人表示，即使恢復國際旅遊，他們亦可能會繼續預訂本地宅度假行程。至於旅遊主要顧慮，55%受訪港人指為本地和海外檢疫要求為首要、因新的出入境規例而滯留在目的地的可能性佔43%，以及擔心感染新冠病毒佔37%。是次調查亦有探討旅客的理想旅行時長，超過一半受訪者表示最喜歡6至9天的旅程，其次是2至5天的短途旅行佔27%。

亞洲地區逐漸放寬入境管制，在受訪的11個地區當中，以印度最為樂觀，有86%的受訪印度旅客表示有信心在一年內再次踏上旅程，緊接在後的是越南和中國內地，香港則排名第7。儘管南韓、台灣和日本等北亞市場在整體信心指數上排名較低，60%的當地受訪者的旅遊意願依然強烈。