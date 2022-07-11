調查指市民對上屆政府扶貧滿意度僅4.62分　機構倡港府多管齊下

現時本港貧窮人口超過165萬人，接近本港人口的4分1，政府加強扶貧工作刻不容緩。有機構的最新調查發現，受訪者對於上屆政府在扶貧方面的滿意程度只有4.62分，另對新一屆政府在扶貧的施政上有較高期望，平均分有6.1分。上述分數也呈現正向關係，即對於上屆政府愈滿意者，亦較傾向有較高期望，反之亦然。機構認為，現象反映社會基層普遍對港府的扶貧政策仍有期望，希望現屆政府能制訂有效方案消除貧窮。

社福關懷貧窮平台於5月12日至6月18日期間進行調查，收集388份網上回應，當中近8成受訪者為服務使用者、大部分人為25至54歲的中年人士。經濟狀況方面，逾7成人的家庭每月收入為2萬港元以下，若將家庭人數及2020年貧窮線加入計算，有過半受訪者的家庭收入在政策介入後，屬低於貧窮線。調查結果發現，醫療、房屋、教育等政策備受各社會階層關注，受訪者認為最重要的首5個扶貧措施分別是，增加公營醫療服務，縮短輪候時間；增加公營牙科服務的診所、名額及種類；加快興建公屋進度，達到「3年上樓」目標；增加資助大專學位學額，讓貧窮學生更多機會入讀大學；以及劏房租管上設定起始租金，及制訂基本住屋標準，保障基本住屋權。

平台發言人認為，調查結果反映現時貧窮問題徵結環環相扣，從勞動市場及就業配套未能協助基層人士就業，到使用社福及醫療服務仍受到限制，醫療、住屋、教育等開支造成沉重負擔，繼而令生活質素受損。因此政府對貧窮問題需要有更多研究及了解，並以資助、服務及政策法例等手法，從不同議題上照顧基層需要。平台建議，當局應多管齊下落實扶貧措施，重新檢視調查內及其他各項基層狀況及扶貧措施，回應不同群體的需要；另參考國內外的經驗，設立不同階段的扶貧目標。