逾3成鯊魚面臨絕種　關注團體促政府管制

適逢「鯊魚關注日」，有關注組織今日(14日)發表報告，警示全球已有37%的鯊魚及鰩魚面臨絕種的危機，或對海洋生態健康造成影響。合法的魚翅貿易是鯊魚保育的基礎，故魚翅庫存管理甚為重要。而今次報告主要分3部分，包括是有關魚翅註冊及建立產品標籤的闡述，建議開放魚翅庫存擁有者現有貨品存量的數據；建立追蹤貿易紀錄的系統；以及推行措施時的監測、管制、監督及執法方案。

世界自然基金會香港分會(WWF)與國際野生物貿易研究組織(TRAFFIC)發表規管香港鯊魚及鰩魚產品的管制措施報告，針對被列入《瀕危物種國際貿易公約》(CITES)的鯊魚及鰩魚產品提供管理措施，並對列入CITES前的魚翅庫存提出規管建議。WWF與TRAFFIC促請香港政府立即展開諮詢及預備工作，盡快推行報告中所建議的相關管理措施，打擊非法貿易刻不容緩。

現時CITES規管存有漏洞，由於現有魚翅庫存仍包含大量被列入CITES前的品種，不法分子經常藉此販運非法魚翅，充當魚翅庫存產品。打擊非法貿易刻不容緩，惟香港面仍臨判別合法產品及管理現有庫存的挑戰。另外，犯罪集團經常利用到港的大型船舶走私野生生物產品。2020年，香港查獲29公噸走私魚翅，數量驚人。