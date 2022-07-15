政Whats噏：擬再議職訓局茶果嶺校舍撥款不果　終獲大比數贊成通過

立法會財務委員會今日(15日)通過涉款4.593億港元嘅職業訓練局九龍東(茶果嶺)新校舍發展計劃。雖則多位議員曾去信財委會，要求推翻之前工務小組委員會不建議財委會進一步討論嘅裁決，最終非但冇得討論，項目更在大比數議員贊成下獲得通過。

立法會工務小組委員會早前通過職業訓練局校舍發展施工前期工程項目。但有7名議員就相當不滿，會後再開返聯合記者會，批評當局規劃差，指該處屬優質用地，可作其他發展用途；又將議程以「打包」嘅方式通過，要求財會重新審議有關項目。至今日嘅會議上，雖則有議員要求推翻小組建議，希望重新討論該項目，但喺冇獲得會上過半數議員支持，無法重啟討論。至項目需要表決嘅時候，議員張欣宇要求記名表決，項目亦喺54票贊成、4票反對、5票棄權下予以通過。

數名議員認為整個校舍項目，存在根本性嘅缺陷，批評方案冇得到諮詢組織同埋區內市民嘅支持，強調項目最終冇獲得喺財委會進一步討論嘅機會就批准通過，係香港嘅遺憾。佢哋又批評職訓局嘅代表單純以校園需要儲存唔少教學用化學品，同埋危險品為原因，拒絕重新審視建築設計。又認為設施最多用大概五年，就要壽終正寢，咁樣對公帑嘅使用態度，絕對無法認同！