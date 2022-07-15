求職變網戀騙徒　20萬月薪越洋做荷官　碩士生致電返港求助

疫情打擊本港經濟，失業人士要就業固然困難，要尋找一份條件優厚的工作更難上加難，有騙徒覷準時機，以優厚的入職條件為餌，引誘求職心切市民墮入陷阱。單計今年上半年，警方已接獲7宗誤墮求職騙案而於外地慘被禁錮的求助報案，其中有男受害人被月薪20萬港元吸引，應聘到柬埔寨做荷官，豈料到埗後始知是要做網戀騙徒，若不從要付5萬美金離職費。受害人聯絡在港母親代為向本港警方求助，及後成功逃到當地領事館脫險。

有詐騙集團喪心病狂，利用年輕人想往外闖蕩的心態，訛稱招聘他們到柬埔寨等地工作，協助他們實現他鄉求職夢想。警方表示，實際上騙徒的目的就係要將一批追夢少年禁錮在異地，逼迫他們成為犯罪集團的傀儡，同流合污。其中一個案的30歲受害人，在外國攻讀碩士課程後回港，惟在港一年都找不到心儀工作，寄逾百封求識信都石沉大海，平日只做散工。直至今年一月，他在社交網站Facebook某專頁看見一則招聘貼文，指柬浦寨賭場招聘荷官，月薪高達20萬港元，更無需工作經驗。心急找工作的他不虞有詐，認為自己高學歷，所以無工作經驗都不成問題，故主動私訊對方並留下自己的手機號碼。

對方很快就以WhatsApp回覆受害人，聲稱很多港人到當地工作，又指賭場有培訓，還可以為他代訂機票及隔離酒店，並會提供日後的住宿。受害人覺得對方有誠意，又認為「自己唔會咁易畀人呃」，故未有徴詢身邊人的意見，考慮兩日後決定「博一博」受聘。他向家人謊稱自己到當地做管理工作，一周後便收拾行李出發。然而，他到達柬浦寨後始發現受騙，根本沒有所謂的荷官工作，僱主要求他扮女人從事網戀騙案工作，受害人不願參與非法活動，斷言拒絕。僱主於是恐嚇受害人，若果拒絕，要繳付5萬美元（折合逾39萬港元）離職費。受害人惶恐不安，翌日致電通知其在港的母親，母親在本港報案，揭發案件。事主及後亦趁機向當地領事館求助，成功逃脫返港。