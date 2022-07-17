屯門和田邨菁田邨最快下月入伙　九巴增67A線接駁市區

屯門2個新公屋項目和田邨及菁田邨入伙在即，區內交通配套備受關注。原先曾預計最快可於今年3月起入伙的菁田邨，現時延至下月上樓，為配合居民入住，九巴公布由今日(17日)起，將會開辦區內首條全天接駁市區、來往屯門寶田邨及葵芳葵翠邨的67A號線，全程收費10港元。

菁田邨居民要延遲近半年才可入住，當中可在第1期入伙的包括菁心樓、菁樂樓、菁喜樓及菁善樓，總共4,326戶；而第2期入伙的則有菁信樓，預計可於10月入住，共5,183伙。

雖然和田邨及菁田邨入伙在即，惟現時交通配套不多，只有龍運A34號及通宵NA33號機場路線服務該區。為此，九巴表示在67A號線投入服務後，和田及菁田邨的居民可以一程車直達荃灣、葵涌，並在屯門公路轉車站，接駁現有九巴龐大的路線網絡，前往港九新界各區。九巴亦計劃為和田邨及菁田邨的居民，提供「買3送1」的月票優惠，連同政府公共交通費用補貼，平均每張月票只需392港元，低至近5折，居民只需到指定九巴流動月票銷售點，便可登記享有優惠。