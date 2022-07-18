黃立鯧湧港引起搶釣潮　釣友歡喜　養魚戶憂愁

近日本港湧現大批黃立鯧，組團出海的釣友都穰穰滿家，豐收而回！不少釣魚愛好者在社交網站上展示黃立鯧的豐收照，少則十數條，多則近百條，當中有不少體型龐大，亦有人以此招徠組團「出海尋鯧」。據資深釣友指，突然湧現的黃立鯧來自內地養魚場，估計受颱風吹襲成「漏網之魚」。業界指大量鯧魚湧入或令部分本港養魚戶損失慘重，估計今次事件令養魚戶損失數以億港元計。

資深釣友吳先生指，近日大量湧現的黃立鯧為內地養魚場受颱風吹襲後毀壞，魚趁機游出大海所致，魚量最多時，即使手釣亦可有4至5條魚上釣，相當誇張，而釣友普遍都收獲數十條，亦有不少人組團出海專門釣黃立鯧。東網記者在網上搜尋相關釣魚團，發覺出海價每位由600港元起跳，船主張貼大量黃立鯧的照片作招徠，吸引釣友報名。

黃立鯧大量湧港，卻是有人歡喜有人愁。原來這些魚並非免費，據業界指，因颱風「芙蓉」本月初侵襲華南沿岸而導致多個魚類養殖場受損，香港人在內地的惠州產業園亦養黃立鯧，今次事件以陽江一帶的魚場受影響最大，估計今次導致的損失高達數以億港元，形容不少內地養魚戶因而破產。