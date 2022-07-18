政Whats噏：名單制分配席位　張宇人缺席財經委員會半數會議

喺新一屆立法會，加入事務委員會係有人數限制，例如人事編制小組委員會同工務小組嘅人數不少於15人，不設上限，但18個事務委員會嘅上限僅20人，仲要用名單制分配名額，唔係想入就入得到。不過，都有部分議員就算成功「搶灘」佔據一席，都唔係每次開會都坐定定喎。

泛民主派議員喺上屆立法會瘋狂「拉布」，拖慢咗議事進度，喺泛民議員總辭後，喺建制派佔絕大多數下，通過修訂 《議事規則》，當中包括限制委員會人數，而每個議員最多只可以同時出任6個事務委員會委員。

今屆立法會議席增至90，而會期已經過咗7個半月，睇返18個事務委員會嘅出席率，全部都有委員缺席嘅，正如財經事務委員會咁，至今總共召開6次會議，但身兼行政會議成員嘅飲食界議員張宇人就缺席咗3次，即係半數嘅會議都冇出席，出席率只有50%，相比其他議員嘅出席率，算係最低嗰個。

尋日都講過，新界東南地區直選議員林素蔚因為家事要返內地兼且要隔離，內務委員會同財務委員會出席率都包尾，連帶有多個事務委員會嘅出席率都係低，例如衞生事務委員會總共開咗7次會，佢就3次冇出席，即係出席率得57%咋喎。又例如民政事務委員會，總共開咗6次會議，身兼行會成員嘅鄉議局功能界別議員員劉業強有3分之1會議冇出席，出席率約為67%。至於教育事務委員會就開咗7次會議，選委會界別嘅議員梁毓偉缺席2次，出席率為71%。

選委會界別議員洪雯喺工務小組委員會嘅出席率最低，13次會議中缺席咗3次，出席率為77%，而喺人事編制小組委員會方面，總共召開9次會議，有4名議員缺席咗2次會議，出席率78%，當中亦包括洪雯，仲有黃元山、朱國強同黃英豪。

其實要入事務委員會唔容易，期間亦有個別議員退咗部分委員會，原因唔多唔少都同兼顧唔嚟有關，又或者入咗去先發覺唔係自己想關注嘅事項，唔知班議會新丁經過咁長嘅時間熱身後，會唔會再調節下啲委員會工作呢？