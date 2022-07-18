泰加保險申請清盤　同日告3高層失職索償12億港元

本地商業汽車保險龍頭「泰加保險」今年初宣布拒絕承接的士保險新單，涉違規及管治缺失，被保險業監管局接管及調查。被接管後的泰加於上周五（15日）入稟高院自行作清盤呈請，法庭已排期於9月21日上午處理。另外泰加保險的母公司亦於上周五入稟高院，控告公司前主席張德熙及兩名前執董指3人失職令公司造成損失，向3人索償近12億港元。

有關索償案的原告是泰加保險母公司泰加保險（控股）有限公司（下稱泰加控股），被告分別是泰加控股前主席張德熙、前執董陳學貞及前執董兼財務總監劉家儀。據入稟狀指，3名被告於2020年至2021年尾期間，操控、導致或准許原告附屬的泰加保險有限公司，與離岸證券商Nerico Brothers Limited（NBL）達成協議，以現金資產進行外匯現貨交易。入稟狀指該3人違反對原告的謹慎責任及受信人責任，未充分進行盡職審查，欠缺監管及風險管理，而且首被告張德熙亦沒有申報他與NBL有關連，最終令原告造成損失。

入稟狀續指在原告多次要求下，NBL仍無法償還近12億港元資金，最終引致保監局須接管泰加保險。原告現要求法庭頒令宣告3名被告失職，並賠償原告近12億港元損失，及要被告交出從原告處賺取的利潤。

案件編號：HCCW 246/2022, HCA 879/2022