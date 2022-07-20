多63廈納強檢　將軍澳6屋苑上榜　包括南豐廣場1座

再增63幢大廈因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒而被納入強檢名單，政府今日(20日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該63個地方的人士，須於明日至後日(21日至22日)期間進行病毒檢測。

污水驗出新冠病毒的地點如下：

1.筲箕灣愛蝶灣8座

2.筲箕灣愛蝶灣10座

3.荔枝角美孚新邨第二期百老匯街26至28號

4.荔枝角美孚新邨第二期百老匯街30至32號

5.荔枝角美孚新邨第二期百老匯街34至36號

6.荔枝角美孚新邨第二期百老匯街40至42號

7.荔枝角美孚新邨第二期百老匯街44至46號

8.荔枝角美孚新邨第二期百老匯街48至50號

涉及多宗病例的地點如下：

1.長少灣宇晴軒2座

2.大角咀帝柏海灣2座

3.西營盤東邊街14至16號

4.將軍澳日出康城MALIBU 2A及2B座

5.黃大仙黃大仙下邨龍慧樓

6.牛頭角彩福邨彩和樓

7.將軍澳景林邨景榕樓

8.將軍澳明德邨明道樓

9.屯門嘉悅半島1座

10.沙田新田圍邨欣圍樓

11.北角寶馬山花園8座

12.油麻地廣東道504至512號/佐敦道41號瑞香園大廈

13.黃大仙沙田㘭邨和田樓

14.青衣翠怡花園11座

15.元朗朗屏邨鳳屏樓

16.元朗金輝徑2號金安閣

17.天水圍嘉湖山莊麗湖居6座

18.九龍塘畢架山花園3期8座

19.秀茂坪曉麗苑曉天閣

20.粉嶺粉嶺中心A座

21.上水彩蒲苑彩晶閣

22.秀茂坪曉麗苑曉安閣

23.沙田駿洋邨駿時樓

24.藍田平田邨平善樓

25.元朗壽富街71號元發樓

26.東涌裕泰苑裕瑛閣

27.西營盤德輔道西408A至B號

28.北角賽西湖大廈13座

29.又一村又一居 32 座

30.九龍塘太子道西361至367號碧殿閣

31.荃灣海濱花園海昇閣

32.將軍澳南豐廣場1座

33.將軍澳和明苑和煦閣

34.沙田沙田廣場金星閣

35.鰂魚涌康怡花園D2座

36.大角咀中匯街1至27號/大角咀道141至147號中和樓

37.青衣長青邨青柏樓

38.將軍澳廣明苑廣瑞閣

39.長沙灣凱樂苑凱碧閣

40.荃灣沙咀道298號翡翠廣場

41.鑽石山龍蟠苑龍璧閣

42.天水圍天悅邨悅泰樓

43.東涌逸東一邨善逸樓

44.大埔宏福苑宏建閣

45.長沙灣李鄭屋邨孝慈樓

46.大圍美松苑康松閣

47.觀塘凱滙2座

48.元朗新時代中城M6座

49.何文田窩打老道86至86E號萬基大廈E至H座

50.香港仔石排灣邨碧山樓

51.沙田廣源邨廣楊樓

52.黃大仙樂富邨樂民樓

53.黃大仙天馬苑駿飛閣

54.牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍1座

55.馬鞍山聽濤雅苑1座