多63廈納強檢 將軍澳6屋苑上榜 包括南豐廣場1座
2022年07月20日 21:38
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南豐廣場1座納入強檢。
再增63幢大廈因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒而被納入強檢名單，政府今日(20日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該63個地方的人士，須於明日至後日(21日至22日)期間進行病毒檢測。
污水驗出新冠病毒的地點如下：
1.筲箕灣愛蝶灣8座
2.筲箕灣愛蝶灣10座
3.荔枝角美孚新邨第二期百老匯街26至28號
4.荔枝角美孚新邨第二期百老匯街30至32號
5.荔枝角美孚新邨第二期百老匯街34至36號
6.荔枝角美孚新邨第二期百老匯街40至42號
7.荔枝角美孚新邨第二期百老匯街44至46號
8.荔枝角美孚新邨第二期百老匯街48至50號
涉及多宗病例的地點如下：
1.長少灣宇晴軒2座
2.大角咀帝柏海灣2座
3.西營盤東邊街14至16號
4.將軍澳日出康城MALIBU 2A及2B座
5.黃大仙黃大仙下邨龍慧樓
6.牛頭角彩福邨彩和樓
7.將軍澳景林邨景榕樓
8.將軍澳明德邨明道樓
9.屯門嘉悅半島1座
10.沙田新田圍邨欣圍樓
11.北角寶馬山花園8座
12.油麻地廣東道504至512號/佐敦道41號瑞香園大廈
13.黃大仙沙田㘭邨和田樓
14.青衣翠怡花園11座
15.元朗朗屏邨鳳屏樓
16.元朗金輝徑2號金安閣
17.天水圍嘉湖山莊麗湖居6座
18.九龍塘畢架山花園3期8座
19.秀茂坪曉麗苑曉天閣
20.粉嶺粉嶺中心A座
21.上水彩蒲苑彩晶閣
22.秀茂坪曉麗苑曉安閣
23.沙田駿洋邨駿時樓
24.藍田平田邨平善樓
25.元朗壽富街71號元發樓
26.東涌裕泰苑裕瑛閣
27.西營盤德輔道西408A至B號
28.北角賽西湖大廈13座
29.又一村又一居 32 座
30.九龍塘太子道西361至367號碧殿閣
31.荃灣海濱花園海昇閣
32.將軍澳南豐廣場1座
33.將軍澳和明苑和煦閣
34.沙田沙田廣場金星閣
35.鰂魚涌康怡花園D2座
36.大角咀中匯街1至27號/大角咀道141至147號中和樓
37.青衣長青邨青柏樓
38.將軍澳廣明苑廣瑞閣
39.長沙灣凱樂苑凱碧閣
40.荃灣沙咀道298號翡翠廣場
41.鑽石山龍蟠苑龍璧閣
42.天水圍天悅邨悅泰樓
43.東涌逸東一邨善逸樓
44.大埔宏福苑宏建閣
45.長沙灣李鄭屋邨孝慈樓
46.大圍美松苑康松閣
47.觀塘凱滙2座
48.元朗新時代中城M6座
49.何文田窩打老道86至86E號萬基大廈E至H座
50.香港仔石排灣邨碧山樓
51.沙田廣源邨廣楊樓
52.黃大仙樂富邨樂民樓
53.黃大仙天馬苑駿飛閣
54.牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍1座
55.馬鞍山聽濤雅苑1座
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