多63廈納強檢　將軍澳6屋苑上榜　包括南豐廣場1座

2022年07月20日 21:38
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    南豐廣場1座納入強檢。
    再增63幢大廈因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒而被納入強檢名單，政府今日(20日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該63個地方的人士，須於明日至後日(21日至22日)期間進行病毒檢測。
    污水驗出新冠病毒的地點如下：
    1.筲箕灣愛蝶灣8座
    2.筲箕灣愛蝶灣10座
    3.荔枝角美孚新邨第二期百老匯街26至28號
    4.荔枝角美孚新邨第二期百老匯街30至32號
    5.荔枝角美孚新邨第二期百老匯街34至36號
    6.荔枝角美孚新邨第二期百老匯街40至42號
    7.荔枝角美孚新邨第二期百老匯街44至46號
    8.荔枝角美孚新邨第二期百老匯街48至50號
    涉及多宗病例的地點如下：
    1.長少灣宇晴軒2座
    2.大角咀帝柏海灣2座
    3.西營盤東邊街14至16號
    4.將軍澳日出康城MALIBU 2A及2B座
    5.黃大仙黃大仙下邨龍慧樓
    6.牛頭角彩福邨彩和樓
    7.將軍澳景林邨景榕樓
    8.將軍澳明德邨明道樓
    9.屯門嘉悅半島1座
    10.沙田新田圍邨欣圍樓
    11.北角寶馬山花園8座
    12.油麻地廣東道504至512號/佐敦道41號瑞香園大廈
    13.黃大仙沙田㘭邨和田樓
    14.青衣翠怡花園11座
    15.元朗朗屏邨鳳屏樓
    16.元朗金輝徑2號金安閣
    17.天水圍嘉湖山莊麗湖居6座
    18.九龍塘畢架山花園3期8座
    19.秀茂坪曉麗苑曉天閣
    20.粉嶺粉嶺中心A座
    21.上水彩蒲苑彩晶閣
    22.秀茂坪曉麗苑曉安閣
    23.沙田駿洋邨駿時樓
    24.藍田平田邨平善樓
    25.元朗壽富街71號元發樓
    26.東涌裕泰苑裕瑛閣
    27.西營盤德輔道西408A至B號
    28.北角賽西湖大廈13座
    29.又一村又一居 32 座
    30.九龍塘太子道西361至367號碧殿閣
    31.荃灣海濱花園海昇閣
    32.將軍澳南豐廣場1座
    33.將軍澳和明苑和煦閣
    34.沙田沙田廣場金星閣
    35.鰂魚涌康怡花園D2座
    36.大角咀中匯街1至27號/大角咀道141至147號中和樓
    37.青衣長青邨青柏樓
    38.將軍澳廣明苑廣瑞閣
    39.長沙灣凱樂苑凱碧閣
    40.荃灣沙咀道298號翡翠廣場
    41.鑽石山龍蟠苑龍璧閣
    42.天水圍天悅邨悅泰樓
    43.東涌逸東一邨善逸樓
    44.大埔宏福苑宏建閣
    45.長沙灣李鄭屋邨孝慈樓
    46.大圍美松苑康松閣
    47.觀塘凱滙2座
    48.元朗新時代中城M6座
    49.何文田窩打老道86至86E號萬基大廈E至H座
    50.香港仔石排灣邨碧山樓
    51.沙田廣源邨廣楊樓
    52.黃大仙樂富邨樂民樓
    53.黃大仙天馬苑駿飛閣
    54.牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍1座
    55.馬鞍山聽濤雅苑1座
    《香港疫慌》專頁:http://hk.on.cc/fea/hkdisease